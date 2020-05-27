Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь

27 Май 2020 2020-05-27T16:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Половина коечного фонда в Москве сейчас свободно. Со следующей недели московские больницы начнут переводить на плановую помощь. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин

«Мы на мой взгляд контролируем ситуацию, я уверен, что она будет улучшаться», - заявил градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Собянин также отметил, что ежедневно из московских стационаров выписывается больше людей, чем поступает. По словам мэра, жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом и теперь в столице на 40% снизилось число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, а также на 40% уменьшилось количество ковидных пневмоний.

В свою очередь президент России Владимир Путин попросил Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781578" frameborder="0"></iframe> Путин похвалил работу по борьбе с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU