Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Половина коечного фонда в Москве сейчас свободно. Со следующей недели московские больницы начнут переводить на плановую помощь. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин
«Мы на мой взгляд контролируем ситуацию, я уверен, что она будет улучшаться», - заявил градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Собянин также отметил, что ежедневно из московских стационаров выписывается больше людей, чем поступает. По словам мэра, жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом и теперь в столице на 40% снизилось число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, а также на 40% уменьшилось количество ковидных пневмоний.
В свою очередь президент России Владимир Путин попросил Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков.
Путин похвалил работу по борьбе с коронавирусом в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU