2020-05-27T16:26:19+03:00
Общество

Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь

Половина коечного фонда в Москве сейчас свободно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощьСобянин сообщил о переводе больниц на плановую помощьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Половина коечного фонда в Москве сейчас свободно. Со следующей недели московские больницы начнут переводить на плановую помощь. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин

«Мы на мой взгляд контролируем ситуацию, я уверен, что она будет улучшаться», - заявил градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Собянин также отметил, что ежедневно из московских стационаров выписывается больше людей, чем поступает. По словам мэра, жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом и теперь в столице на 40% снизилось число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, а также на 40% уменьшилось количество ковидных пневмоний.

В свою очередь президент России Владимир Путин попросил Собянина помочь регионам и направить туда московских медиков.

Путин похвалил работу по борьбе с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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