2020-05-27T16:26:50+03:00
Общество

Собянин: жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом

Московский мэр сообщил о снижении числа госпитализаций тяжелых больных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин: жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусомСобянин: жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более жесткие требования, принятые в Москве с 12 мая, позволили достичь неплохих результатов в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин

По словам градоначальника, ранее был риск, что эпидемия начнет более активно развиваться и для того, чтобы минимизировать риски был введен обязательный перчаточно-масочный режим.

«Те меры, которые мы приняли с 12 мая, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, но и значительно улучишь ее», - отметил он.

Собянин отметил, что с 12 мая на 40% снизилось число госпитализаций тяжелый больных, количество ковидных пневмоний тоже снизилось на 40%. Более того, ежедневно из московских стационаров выписывается больше людей, чем поступает.

Напомним, в Москве с 12 мая действует «масочный режим», который обязывает москвичей посещения общественные места, магазины и транспорт, в медицинских масках и перчатках. За нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

Ежедневный поток в Москве вырос на 1 миллион человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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