2020-05-27T20:23:10+03:00
Общество

Правила для пассажиров автобусов и троллейбусов после снятия ограничений в Москве: нужно ли носить маски и перчатки

Минтранс опубликовал рекомендации для пассажиров общественного транспорта в Москве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам наземного транспорта на фоне снятия ограниченийМинтранс опубликовал рекомендации пассажирам наземного транспорта на фоне снятия ограниченийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минтранс опубликовал новые правила поездок на общественном транспорте, которые вступят в силу после снятия ограничений в Москве.

Что касается наземного транспорта, то на первых этапах рекомендации остаются прежними. В частности, пассажиры должны продолжать носить маски и перчатки. Социальную дистанцию пока также никто не отменял.

Билет на автобус ил троллейбус теперь можно будет купить только за безналичный расчет. Это же касается и метро.

- На всех транспортных объектах и во время поездки вне зависимости от вида транспорта в течение всех трех этапов снятия ограничительных мер рекомендуется регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, контроль собственных респираторных симптомов и температуры тела, а также минимизация операций за наличный расчет, - сообщается в документе Минтранса.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии ряда ограничений в столице. Так, в скором времени свою работу возобновят прачечные, химчистки, дома быта, ремонтные мастерские. Кроме того, москвичи смогут гулять, правда, пока только по графику. С 1 июня в Москве в качестве эксперимента вводится "Прогулочный режим". Выходить на прогулки смогут все жители столицы, кроме заболевших и проживающих с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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