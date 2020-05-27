Ветеринар объяснил, нужно ли лечить кошек, заразившихся коронавирусом
Заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа объяснил, нужно ли лечить кошек, если ваш у вашего питомца выявили коронавирус.
По словам эксперта, то, что у кошки подтверждено наличие SARS-CoV-2 вовсе не означает, что у нее есть клинические проявления болезни.
- Животное не болеет! У кошки есть этот вирус, но кошка не болеет и дальше вирус никому не передает, в том числе человеку, - объяснил для kp.ru ветеринар.
Ранее сообщалось, что в России впервые у кошки была обнаружен а коронавиурсная инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU