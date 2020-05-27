2020-05-27T23:45:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ветеринар объяснил, нужно ли лечить кошек, заразившихся коронавирусом

Эксперт раскрыл все секреты о covid-19 у домашних питомцев
Юлия КЕКОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
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Вирус находится в организме кошки, но заразиться от животного и заболеть новой коронавирусной инфекцией человек не можетВирус находится в организме кошки, но заразиться от животного и заболеть новой коронавирусной инфекцией человек не можетФото: REUTERS
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Заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа объяснил, нужно ли лечить кошек, если ваш у вашего питомца выявили коронавирус.

По словам эксперта, то, что у кошки подтверждено наличие SARS-CoV-2 вовсе не означает, что у нее есть клинические проявления болезни.

- Животное не болеет! У кошки есть этот вирус, но кошка не болеет и дальше вирус никому не передает, в том числе человеку, - объяснил для kp.ru ветеринар.

Ранее сообщалось, что в России впервые у кошки была обнаружен а коронавиурсная инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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