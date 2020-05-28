2020-05-28T01:46:12+03:00
Наука

Рогозин рассказал о создании новой станции в космосе

Глава Роскосмоса отметил, что создать объект планируются после 2030 года
Юлия КЕКОВА
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Рогозин рассказал о создании новой станции в космосеРогозин рассказал о создании новой станции в космосеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о создании Россией новой околоземной орбитальной станции. К началу строительства объекта специалисты намерены приступить после 2030 года.

Сообщается, что в ее состав войдут модули, которые раньше планировалось отправить к Международной космической станции.

- После 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию, - отметил Рогозин.

Ранее сайт kp.ru писал, зачем Россия намерена отправить наших космонавтов на Луну. Высадка на спутник Земли позволит проводить отработку технологий, которые потребуются для работы по другим небесным телам.

К слову, строительство новой станции планируется не просто так. Рогозин назвал сроки "жизни" МКС. По его словам, продолжить работу космонавты разных стран смогут на международной космической станции еще 7-10 лет, примерно до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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