Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров

28 Май 2020 2020-05-28T03:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что некоторые из западных стран получили запрет от их союзников на возможность обращения к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, на данный момент ситуация дошла до "абсурдных обвинений" в адрес РФ в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для укрепления геополитического влияния.

- До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием, - указал Лавров. Об этом сообщается в статье китайского издания Global Times.

Также глава ведомства отметил, что на данный момент, в условиях пандемии, "проверку на прочность" оказались готовы пройти далеко не все.

- Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить всех и заставить хотя бы на какое-то время забыть о противоречиях, здесь вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", - добавил Лавров .

ИСТОЧНИК KP.RU