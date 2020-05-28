2020-05-28T07:27:09+03:00
Общество

Последние новости на утро 28 мая 2020: в Москве разрешили прогулки на улице

Мы собрали последние новости на утро 28 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Последние новости на утро 28 маяПоследние новости на утро 28 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Последние новости на утро 28 мая 2020 года: мэр Москвы Сергей Собянин издал новый указ. В нем сообщается, что теперь в столице с 1 июня разрешены прогулки, но по специальному графику. В том числе, можно заниматься спортом на улице до 9 часов утра. Также в городе до 14 июня продлен режим самоизоляции, необходимость использования цифровых пропусков и средств индивидуальной защиты.

Тем временем, в США 27 мая менее, чем за 20 минут до старта сорвалось первое за 9 лет отправление пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами в космос на Международную космическую станцию. Причиной переноса стало ухудшение погодных условий. Разработкой корабля занималась компания SpaceX, создателем которой является Илон Маск.

Пока одним мешает природа, другие покоряют космос. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, зачем России необходима высадка на Луну. Там планируется испытание нашей сверхтяжелой ракеты. Однако руководитель корпорации заверил, что это нужно для использования спутника в качестве космического полигона, где будет происходить отработка технологий для работы по другим небесным телам.

Стало известно, когда можно отправить свое чадо на отдых. В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских лагерей в России. Согласно рекомендациям, отправиться в такие организации дети смогут только на третьем этапе снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогнозируемые лесные пожары этим летом могут побить рекорды 2019-го и 2010-го
Астронавты вернулись на карантин после отмены запуска Crew Dragon
Последние новости на утро 28 мая 2020: в Москве разрешили прогулки на улице
Безработных родителей предложили освободить от платы за детские сады
Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус
Названо число мигрантов, которые пытались проникнуть в Россию
Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунолог
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года составило 35 956 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года составило 171 443 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек
Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны
Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ
Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Меркель обозначила условие для снятия с России санкций
Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве