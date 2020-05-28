Последние новости на утро 28 мая 2020: в Москве разрешили прогулки на улице

28 Май 2020 2020-05-28T07:27:09+03:00

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Последние новости на утро 28 мая 2020 года: мэр Москвы Сергей Собянин издал новый указ. В нем сообщается, что теперь в столице с 1 июня разрешены прогулки, но по специальному графику. В том числе, можно заниматься спортом на улице до 9 часов утра. Также в городе до 14 июня продлен режим самоизоляции, необходимость использования цифровых пропусков и средств индивидуальной защиты.

Тем временем, в США 27 мая менее, чем за 20 минут до старта сорвалось первое за 9 лет отправление пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами в космос на Международную космическую станцию. Причиной переноса стало ухудшение погодных условий. Разработкой корабля занималась компания SpaceX, создателем которой является Илон Маск.

Пока одним мешает природа, другие покоряют космос. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, зачем России необходима высадка на Луну. Там планируется испытание нашей сверхтяжелой ракеты. Однако руководитель корпорации заверил, что это нужно для использования спутника в качестве космического полигона, где будет происходить отработка технологий для работы по другим небесным телам.

Стало известно, когда можно отправить свое чадо на отдых. В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских лагерей в России. Согласно рекомендациям, отправиться в такие организации дети смогут только на третьем этапе снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU