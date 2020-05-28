Эксперт объяснила, куда девать использованные маски и перчатки
Пандемия коронавируса заставила людей носить маски и перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения. Наряду с безопасностью встает другой вопрос – утилизация вредных отходов. Избавиться от резиновых, латексных и нитриловых перчаток и масок из всевозможных трудноразлагаемых материалов крайне проблематично.
Как быть в такой ситуации и куда средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы не навредить природе – ответила врач-рентгенолог, эко-активист, представитель Ассоциации «РазДельный Сбор» Юлия Циварева.
В первую очередь медик указывает на то, что вирус передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым путем.
- Вспоминаем рекомендации ВОЗ: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, не трогать лицо руками, соблюдать правила респираторной гигиены. Это защитит лучше, чем маски и позволит не засорять планету, — отметила в беседе с Пятым каналом эко-активист.
Несмотря на послабления, нужно стараться как можно дольше оставаться дома. Так снизится нагрузка на систему здравоохранения, а врачи смогут уделять внимание действительно сложным пациентам.
- выходя из дома можно заменить одноразовую маску на многоразовую и регулярно ее стирать, обеззараживать. Если все-таки используете одноразовую маску — не выбрасывайте ее на улице. Это внушает подсознательный страх всем, кто ее увидит, - говорит врач.
Самостоятельно утилизировать медицинские отходы не получится, этим занимаются только профессиональные организации.
- Сегодня они просто отправляются на свалку. Я бы рекомендовала перед тем, как бросить СИЗ в мусор, отправлять их в карантин на пару дней в проветриваемое помещение. Например, выносить на балкон. Так инфекция не будет распространяться дальше. Но главное помнить – перчатки и маски не спасут без правил личной гигиены. Эпидемия рано или поздно уйдет, а загрязнения останутся. Нужно руководствоваться здравым смыслом , - заключила Циварева.
Ранее врач рассказал, защищают ли перчатки от заражения коронавирусом. Специалист объяснила как правильно носить это средство индивидуальной защиты, чтобы уберечь кожу от прения.
Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»