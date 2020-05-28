Эксперт объяснила, куда девать использованные маски и перчатки

28 Май 2020 2020-05-28T10:12:55+03:00

Врач-рентгенолог назвала способы, которые позволят защитить человека лучше, чем маски и избавят планету от дополнительного мусора

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Пандемия коронавируса заставила людей носить маски и перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения. Наряду с безопасностью встает другой вопрос – утилизация вредных отходов. Избавиться от резиновых, латексных и нитриловых перчаток и масок из всевозможных трудноразлагаемых материалов крайне проблематично.

Как быть в такой ситуации и куда средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы не навредить природе – ответила врач-рентгенолог, эко-активист, представитель Ассоциации «РазДельный Сбор» Юлия Циварева.

В первую очередь медик указывает на то, что вирус передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым путем.

- Вспоминаем рекомендации ВОЗ: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, не трогать лицо руками, соблюдать правила респираторной гигиены. Это защитит лучше, чем маски и позволит не засорять планету, — отметила в беседе с Пятым каналом эко-активист.

Несмотря на послабления, нужно стараться как можно дольше оставаться дома. Так снизится нагрузка на систему здравоохранения, а врачи смогут уделять внимание действительно сложным пациентам.

- выходя из дома можно заменить одноразовую маску на многоразовую и регулярно ее стирать, обеззараживать. Если все-таки используете одноразовую маску — не выбрасывайте ее на улице. Это внушает подсознательный страх всем, кто ее увидит, - говорит врач.

Самостоятельно утилизировать медицинские отходы не получится, этим занимаются только профессиональные организации.

- Сегодня они просто отправляются на свалку. Я бы рекомендовала перед тем, как бросить СИЗ в мусор, отправлять их в карантин на пару дней в проветриваемое помещение. Например, выносить на балкон. Так инфекция не будет распространяться дальше. Но главное помнить – перчатки и маски не спасут без правил личной гигиены. Эпидемия рано или поздно уйдет, а загрязнения останутся. Нужно руководствоваться здравым смыслом , - заключила Циварева.

Ранее врач рассказал, защищают ли перчатки от заражения коронавирусом. Специалист объяснила как правильно носить это средство индивидуальной защиты, чтобы уберечь кожу от прения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772329" frameborder="0"></iframe> Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU