Еще один президент принимает "лекарство Трампа" для профилактики коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T11:14:36+03:00

В ВОЗ прекратили исследования препарата из-за проблем безопасности, а во Франции и вовсе запретили

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Еще один президент по примеру Дональда Трампа решил защищаться от коронавируса с помощью гидроксихлорохина.

Это противомалярийный препарат, который еще не проверили на безопасность в ВОЗ. Более того, во всемирной организации вообще прекратили исследования этого потенциального лекарства для зараженных коронавирусом "из-за проблем безопасности".

Гидроксихлорохин принимает президент Сальвадора Наиб Букели:

- Я использую это как профилактику. Президент Трамп использует это как профилактику. Большинство мировых лидеров используют его в качестве профилактики,- заявил Букели, его слова приводит CNN.

Он пояснил, что иногда "простым людям" рекомендуют иные вещи, чем руководителям. Чтобы остаться в строю, политики могут и рискнуть. При этом президент Сальвадора считает противомалярийный препарат абсолютно безопасным.

Во Франции запретили гидроксихлорохин из-за побочных эффектов, в частности, осложнений на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU