Еще один президент принимает "лекарство Трампа" для профилактики коронавируса
Еще один президент по примеру Дональда Трампа решил защищаться от коронавируса с помощью гидроксихлорохина.
Это противомалярийный препарат, который еще не проверили на безопасность в ВОЗ. Более того, во всемирной организации вообще прекратили исследования этого потенциального лекарства для зараженных коронавирусом "из-за проблем безопасности".
Гидроксихлорохин принимает президент Сальвадора Наиб Букели:
- Я использую это как профилактику. Президент Трамп использует это как профилактику. Большинство мировых лидеров используют его в качестве профилактики,- заявил Букели, его слова приводит CNN.
Он пояснил, что иногда "простым людям" рекомендуют иные вещи, чем руководителям. Чтобы остаться в строю, политики могут и рискнуть. При этом президент Сальвадора считает противомалярийный препарат абсолютно безопасным.
Во Франции запретили гидроксихлорохин из-за побочных эффектов, в частности, осложнений на сердце.
ИСТОЧНИК KP.RU