Испугавшись летней жары, москвичи сметают в магазинах кондиционеры и вентиляторы

29 Май 2020 2020-05-29T11:55:35+03:00

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Синоптики в этом году прогнозируют особенно жаркое лето, которое побьет рекорды и 2019-го и 2010-го. Опасаясь прихода аномального тепла, москвичи стали скупать кондиционеры и вентиляторы.

Продажи данной техники с 1 по 20 мая выросли в несколько раз. Спрос на кондиционеры прибавил 132%, а на вентиляторы – 98%.

Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек тоже изменился. Теперь вентилятор обходится дороже на 13%, примерно 1,6 тыс.рублей. А вот на сплит-системы ценник упал на 10%, до 17,2 тыс. рублей.

В «Платформе ОФД» отметили, что повышенный спрос на климатическую технику, помимо столицы, отмечается еще в Новосибирске и регионах Сибири. Здесь уже в мае стояла жаркая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил «Известиям», что россиян ждет теплое лето, но призвал не делать преждевременных выводов.

Например, начало сезона будет несколько прохладным и дождливым из-за арктического воздуха.

В целом же среднесуточная температура этим летом будет в пределах нормы или чуть выше.

Синоптики прогнозируют колебания до +30 градусов, а на южных границах — до +35 градусов тепла. К тому же из-за пандемии коронавируса многие горожане готовятся летом больше времени проводить дома, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU