Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов

29 Май 2020 2020-05-29T15:51:15+03:00

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Второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда, согласно которому с бывшего полковника министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать незаконно полученные 320 тысяч долларов.

«Кассационный суд (…) удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который (…) необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Экс-полковник Дмитрий Захарченко был осужден на 13 лет колонии за взяточничество, а позже его признали склонным к побегу, что лишает его права получить условно-досрочное освобождение. Отметим, что ранее кассационный суд отклонил жалобу защиты бывшего полковника, которая просила отменить приговор.

Под суд попал и отец Дмитрия - Виктор Захарченко, которого изначально приговорили к 4 годам колонии, однако позже смягчил приговор и уменьшил срок до 3 лет и 9 месяцев тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU