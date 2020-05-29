2020-05-29T17:26:21+03:00
Общество

Когда в России начнется вторая волна увольнений, рассказал экономист

Александр Сафонов спрогнозировал пик безработицы в стране
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист рассказал, когда наступит пик безработицы в РоссииЭкономист рассказал, когда наступит пик безработицы в РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
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Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов объяснил, почему пик безработицы в России будет ближе к ноябрю, тогда же произойдет вторая волна увольнений.

По словам эксперта, карантин стал своеобразным спусковым крючком, после которого ситуация будет только накаляться. Кризис привел к тому, что многие люди остались без работы, а это повлекло за собой сокращение платежеспособного спроса.

- Даже снятие карантина не приводит к тому, что этот платежеспособный спрос восстановится. Наоборот, он окажется пониже, в силу того, что люди, оказавшиеся без работы, не получавшие заработную плату, попали в такое тяжелое положение, - рассказал Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что восстановить докризисный объем производства и потребления сразу точно не получится.

Большую роль играет и тот фактор, что российская экономика работает не только на внутренний рынок. Тот объем товаров, которые страна поставляет за рубеж стал намного меньше. Следовательно, это также приведет к увольнению ряда работников.

Ранее Минтруд дал прогноз относительно того, когда наступит пик безработицы в стране. По данным ведомства, это случится в третьем квартале текущего года. Полностью экономика сможет восстановиться только в первой половине 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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