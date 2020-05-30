30 Май 2020 2020-05-29T23:53:10+03:00

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человек. Жертвами болезни в столице за последние сутки стали 78 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России с начала эпидемии заболевания зафиксировано 4 374 летальных исхода после заражения коронавирусом, за минувшие сутки данный показатель увеличился на 232 человека. Среди заболевших в настоящее время числятся в стране числятся более 223 тысяч человек.

Ограничения по коронавирусу в Москве постепенно ослабляют ввиду снижения прироста новых случаев инфицирования. Так, жители столицы с 1 июня смогут гулять по улицам города, заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на велосипеде и посещать парки. Однако не все так просто: в столице ввели так называемый «прогулочный режим», при котором люди будут гулять по очереди. Перед прогулкой необходимо посмотреть, есть ли ваш дом в графике «прогулочных дней».

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничения в стране будут снимать очень осторожно. Глава правительства призвал специалистов использовать наработанные в советское время практики в борьбе с пандемией на пространстве СНГ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU