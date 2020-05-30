2020-05-30T05:50:39+03:00
Здоровье

Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологии

Новое отечественное изобретение сможет диагностировать рак на ранних стадиях
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологииРоссийские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологииФото: Андрей КАРА
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Российские ученые из Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова собираются изобрести универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон. Устройство можно будет применять для диагностики онкологических заболеваний, а также для лечения злокачественных опухолей. Соответствующее заявление появилось на сайте закупок госкорпорации «Росатом».

Ускоритель специалисты смогут использовать для проведения лучевой терапии различных форм рака у пациентов. На проведение исследований в обоснование технического задания потратят около 4,46 миллиона рублей.

В техническом задании отмечается, что с помощью изобретения российских исследователей можно будет получать радиоактивные изотопы, которые применяются для ранней диагностики заболеваний сердца и сосудов, а также различных онкологических заболеваний, в том числе злокачественных опухолей предстательной железы.

Как ранее писал сайт kp.ru, онкология входит в группу повышенного риска в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Наблюдения медиков доказывают, что у таких пациентов выше угроза развития тяжелых осложнений, но при этом важно соотносить опасность от заражения коронавирусом и вероятность прогрессирования рака. Онкологи рассказали, как теперь будут лечить пациентов с раком во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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