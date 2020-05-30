От Миннеаполиса до Нью-Йорка: названы охваченные бунтами города США
В США акции протеста с погромами, поджогами и стычками с полицией проходят уже в 12 городах.
Все началось в небольшом горке Миннеаполис (штат Миннесота). Полицейские задержали чернокожего мужчину по имени Джордж Флойд. На глазах у возмущенных прохожих, один из офицеров встал на шею лежащему человеку. Очевидцы снимали все на видео и требовали прекратить издевательства. Задержанный говорил, что не может дышать, вскоре он перестал сопротивляться.
Протесты в Окленде (штат Калифорния).
Его смерть вызвала беспорядке во всем штате. Толпа громила магазины, банки, полицейский участок, устраивала поджоги.
Протест около штаб-квартиры полиции Далласа.
Вскоре волна захватила еще с десяток городов, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, Лас-Вегас...
В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.
Погибли уже два человека.
- Протестующие начали собираться в Вашингтоне, округ Колумбия, около 7 часов вечера, и Белый дом был первоначально заблокирован,- сообщает CNN.- В течение пяти часов протестующие сталкивались с сотрудниками секретной службы безопасности у барьеров перед Белым домом.
ИСТОЧНИК KP.RU