От Миннеаполиса до Нью-Йорка: названы охваченные бунтами города США

30 Май 2020 2020-05-30T16:16:22+03:00

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В США акции протеста с погромами, поджогами и стычками с полицией проходят уже в 12 городах.

Все началось в небольшом горке Миннеаполис (штат Миннесота). Полицейские задержали чернокожего мужчину по имени Джордж Флойд. На глазах у возмущенных прохожих, один из офицеров встал на шею лежащему человеку. Очевидцы снимали все на видео и требовали прекратить издевательства. Задержанный говорил, что не может дышать, вскоре он перестал сопротивляться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782173" frameborder="0"></iframe> Протесты в Окленде (штат Калифорния).

Его смерть вызвала беспорядке во всем штате. Толпа громила магазины, банки, полицейский участок, устраивала поджоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782172" frameborder="0"></iframe> Протест около штаб-квартиры полиции Далласа.

Вскоре волна захватила еще с десяток городов, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, Лас-Вегас...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

Погибли уже два человека.

- Протестующие начали собираться в Вашингтоне, округ Колумбия, около 7 часов вечера, и Белый дом был первоначально заблокирован,- сообщает CNN.- В течение пяти часов протестующие сталкивались с сотрудниками секретной службы безопасности у барьеров перед Белым домом.

ИСТОЧНИК KP.RU