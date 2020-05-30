2020-05-30T19:01:13+03:00
В мире

Смерть Джорджа Флойда из Миннеаполиса объяснили проблемами с сердцем

Родственники погибшего утверждают, что у него не было проблем со здоровьем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Семья погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда не верит результатам вскрытия. Медэксперты заявили, что мужчина погиб не от удушья, а от проблем с сердцем и интоксикации.

Его последние минуты жизни засняли очевидцы на камеру телефона. Флойд лежал на земле, рядом с патрульной машиной. Один из офицеров встал ему коленом на шею. Последнее, что мужчина сказал, была фраза "мне нечем дышать". Эти слова участники протестов, которые пронеслись по всей Америке, стали лозунгом толпы. Многие уверены, темнокожего мужчину убили просто из-за расового неприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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