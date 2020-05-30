Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти

30 Май 2020 2020-05-30T21:58:26+03:00

Президент США заявил, что военные в случае необходимости, прибудут очень быстро Фото: REUTERS

Погромы в городе начались после смерти темнокожего мужчины, в убийстве подозревают полицейского

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить в Миннеаполис военных, если об этом попросят местные власти.

Он назвал протестующих левыми радикалами, которых "нужно научить, что так поступать нельзя".Если власти Миннесоты попросят, то военные "прибудут очень быстро".

В более чем в 10 городах США второй день проходят акции протестов в погромами и поджогами машин и общественных зданий. Причиной стала смерть темнокожего мужчины Джорджа Флойда, в смерти которого подозревают офицеров полиции.

Предполагаемый виновник задержан, он проходит фигурантом по статье "непреднамеренное убийство". При этом в судебной экспертизе сказано, что Флойд погиб из-за проблем с сердцем, а не удушья. Хотя на видео, попавшем в Сеть видно, как офицер придавил его шею ногой, после чего задержанный, лежащий на земле, перестал двигаться.

Протестующие пытались прорваться к Белому дому, но их остановили сотрудники службы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU