2020-05-30T22:35:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 31 мая 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человекФото: REUTERS
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек. За сутки столичные больницы после успешного курса лечения покинули 3 599 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории государства с начала пандемии COVID-19 смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 167 тысяч пациентов. За минувшие сутки из медицинских учреждений выписались 8 212 человек. Зараженными в стране остаются более 224 тысяч пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты российского минздрава анонсировали клинические испытания вакцины от заболевания, которые должны начаться в ближайшие две недели. Медики отмечают важность не только эффективности, но и безопасности вакцин, которыми будут прививать населения в профилактических мерах.

В настоящее время научный центр «Вектор» проводит доклинические исследования всех создаваемых вакцин на эффективность и безвредность. Один из образцов можно будет вводить человеку не по классической схеме, внутримышечно, а через нос.

Кстати, группа добровольцев для клинических испытаний будет сформирована всего за неделю до их начала. Отмечается, что в исследованиях не будут принимать участие уже переболевшие коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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