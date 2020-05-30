Сотни мигрантов вышли митинг в Париже и устроили стычку с полицией

30 Май 2020 2020-05-30T23:27:33+03:00

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Сотни нелегальных мигрантов устроили митинг в Париже, несмотря на требования изоляции и социальной дистанции. Участники акции требуют защиты своих трудовых прав. На проспекте Республики демонстранты вступили в стычки с полицией, офицеры требовали участников протеста разойтись в связи с запретом митинга из-за неблагополучной эпидситуации. Многие участники этого действия пришли на шествие без масок.

Журналист для RT France Чарльз Бодри сообщил в твиттер, что полицейские применили слезоточивый газ.

Не известно, могли ли события в США стать толчком к митингам во Франции. Напомним, после убийства темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд, в дюжине американских городов проходят акции протеста, переходящие в погромы. Толпа людей пыталась прорваться к Белому дому, но их не пропустили сотрудники секретной службы безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил - протестующие являются провокаторами, которые ничего общего с убитым Флойдом не имеют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782211" frameborder="0"></iframe> В Париже проходит масштабная демонстрация мигрантов, отстаивающих свои права..Полиция применяет слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU