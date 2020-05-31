В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах, при этом в американских СМИ заявляют, что количество задержанных намного больше.
Напомним, поводом для протестов по всей стране стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполиса во время его задержания сотрудниками полиции.
По последним данным в Миннеаполисе, где люди вышли на ночной протест в комендантский час, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ
В деловом квартале Вашингтона полиция также применила слезоточивый газ против протестующих, которые сожгли уже две машины. Как писал сайт kp.ru, несколько полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами в Нью-Йорке.
Многие города США уже ввели на своей территории комендантский час. В их числе Лос-Анджелес, Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Сиэтл, Атланта, Филадельфия, Питтсбург и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU