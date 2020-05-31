2020-05-31T08:32:03+03:00
В мире

В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах

Полиция в Миннеаполисе применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городахВ ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городахФото: REUTERS
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В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах, при этом в американских СМИ заявляют, что количество задержанных намного больше.

Напомним, поводом для протестов по всей стране стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполиса во время его задержания сотрудниками полиции.

По последним данным в Миннеаполисе, где люди вышли на ночной протест в комендантский час, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ

В деловом квартале Вашингтона полиция также применила слезоточивый газ против протестующих, которые сожгли уже две машины. Как писал сайт kp.ru, несколько полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами в Нью-Йорке.

Многие города США уже ввели на своей территории комендантский час. В их числе Лос-Анджелес, Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Сиэтл, Атланта, Филадельфия, Питтсбург и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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