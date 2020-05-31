31 Май 2020 2020-05-31T05:50:02+03:00

Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца Фото: REUTERS

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В различных городах и штатах США продолжаются массовый акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. В Нью-Йорке в ходе протестов уже задержаны не менее 70 человек, сообщает телекомпания ABC.

Несколько полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами. Власти пока что не привели точным данных по количеству протестующих, но по опубликованным снимкам видно, что на улицы города вышли тысячи американцев. В прошлую ночь с пятницы на субботу полиция Нью-Йорка задержала около 200 протестующих.

Несколько полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантамиФото: REUTERS

В субботу вечером полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома в Вашингтоне перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Демонстранты не отступают и не подчиняются требованиям правоохранителей, выступая с лозунгами за справедливый суд над обвиняемым в смерти афроамериканца полицейским. Некоторые из протестующих жителей столицы закидывают стражей правопорядка пластиковыми бутылками с водой.

Многие города США уже ввели на своей территории комендантский час. В их числе Лос-Анджелес, Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Сиэтл, Атланта, Филадельфия, Питтсбург и многие другие.

В субботу вечером полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома в Вашингтоне перечными шарикамиФото: REUTERS

Акции протеста 30 мая начались не только в США, но и в Аргентине. Правда там, как ранее писал сайт kp.ru, они связаны с введенными правительством страны ограничениями из-за распространения коронавируса. Демонстрации в стране провели торговцы, политики и медицинские работники.

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ИСТОЧНИК KP.RU