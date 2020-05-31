2020-05-31T09:11:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае подтвердили новую версию появления коронавируса

Китайские исследователи опровергли сообщения о том, что первый зараженный появился на рынке в Ухане
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае подтвердили новую версию появления коронавирусаВ Китае подтвердили новую версию появления коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили новую версию появления коронавируса после изучения образцов, которые собрали с рынка морепродуктов в Ухане.

Директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу признал, что изначально эксперты предполагали, что новый коронавирус появился на рынке морепродуктов. Однако в анализах животных, взятых на рынке, не обнаружили следов вируса, но он были обнаружены в других пробах. Например, в сточных вод. По словам эксперта это говорит о том, что инфекция «существовала задолго до появления» на уханьском рынке.

Гао отметил, что COVID-19 стал седьмым среди коронавирусом, которыми могут заразится люди. «Однако поведение этого вируса не похоже на все остальные», - передает его слова Daily Mail.

Напомним, существует мнение, что роль в появлении коронавируса сыграли так называемые «мокрые рынки», где продается дичь, в том числе и живая. Однако в этой версии усомнилась Всемирная организация здравоохранения. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о подробном изучение генов коронавируса COVID-19, которая доказывает, что инфекция была завезена в Ухань, а не возникла там.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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