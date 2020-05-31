2020-05-31T13:30:05+03:00
В мире

На улицы вышли даже «отшельники»: в протестах в США принимают участие Амиши

Группа людей из пацифистской, традиционалистской церкви была замечена в Миннеаполисе с плакатами «ты никого не убьешь» и «я не могу дышать» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В протестах в США принимают участие АмишиВ протестах в США принимают участие АмишиФото: Кадр видео
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В протестах в США, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции, приняли участие даже представители общины амишей. Группа, которая принадлежит к пацифистской, традиционалистской церкви, была замечена с плакатами в Миннеаполисе.

Как пишет RT, в минувшую пятницу, 29 мая, протестующие маршировали по мосту города, а их приветствовала небольшая группа скромно одетых амишей, некоторые из них держали плакаты с надписями «Справедливость для Джорджа Флойда», «ты никого не убьешь» и «я не могу дышать», - фраза, которую афроамериканец говорил, когда его душил один из полицейских.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах. уже известно об одной жертве беспорядков в американском городе Индианаполисе, где еще трое получили огнестрельные ранения и был ранен один полицейский. В то же время в Миннеаполисе и Вашингтоне полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ. В многих городах уже ввели комендантский час.

В протестах в США принимают участие Амиши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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