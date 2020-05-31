2020-05-31T14:33:59+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные избили мужчину и украли рюкзак с 12 млн рублей

Нападавшие брызнули москвичу в лицо из газового баллончика
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве неизвестные избили мужчину и украли рюкзак с 12 млн рублейВ Москве неизвестные избили мужчину и украли рюкзак с 12 млн рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В минувшую субботу, 31 мая, на Ленинградском шоссе в Москве двое неизвестных в черных масках напали на мужчину и похитили у него рюкзак с 12 миллионами рублей.

Как уточняют правоохранительные органы, двое мужчин напали на безработного гражданина 1976 года рождения. Злоумышленники брызнули москвичу в лицо из газового баллончика, а потом избили его и отобрали рюкзак с деньгами. Кроме 12 миллионами рублей в рюкзаке также были ключи от квартиры и личные документы. По данному факту началась доследственная проверка.

«Двое неизвестных (...) нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились 12 млн рублей, личные документы и ключи от квартиры, после чего скрылись», - приводит ТАСС сообщение в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, ранее в Москве таксист ограбил артиста Малого театра Александра Вершинина. Однако в результате ограбления актер потерял не так много денег - злоумышленник похитил с его банковской карты 200 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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