О погоде в Москве на 1 июня 2020 года рассказали синоптики

1 Июнь 2020 2020-05-31T22:29:59+03:00

За день в некоторых столичных районах выпадет до 4 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 1 июня 2020 года

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Этот май в российской столице стал самым дождливым за последние 87 лет. О погоде в Москве и области на понедельник, 1 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью в Москве специалисты ожидают снижение температуры воздуха до 8 градусов по Цельсию, днем немного потеплеет – температура поднимется до 13 градусов тепла. Понедельник встретит жителей города уже привычными дождями, облачностью и порывами ветра. Ветер северный, северо-восточный 6-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

За день в некоторых столичных районах выпадет до 4 мм осадков, атмосферное давление составит 745-747 мм рт. ст., а влажность воздуха сохраниться на уровне около 95 процентов.

Специалисты МЧС столицы предупредили, что в ближайшее время на реках Москвы и Московской области в результате обильных осадков, которые несет балканский циклон, ожидается повсеместный подъем уровня воды на всех реках региона. Рост уровня воды на реках местами будет достигать 1-2 метров.

Кроме того, из-за обильных осадков прогнозируется вероятность возникновения подтопления подвалов, первых этажей зданий и дворов.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Москвы уже несколько дней пытаются справиться с огромным количеством осадков. Вчера из берегов вышла Яуза, москвичи сообщают, что река Сетунь подтопила мосты в Матвеевском.

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ИСТОЧНИК KP.RU