На голливудской Аллее славы разбили звезду Дональда Трампа

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:26:03+03:00

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Неизвестные разбили звезду президента Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. На странице Академии музыкального бизнеса (The Academy Music Business) появилось фото разрушенной конструкции, по остаткам звезды сложно понять, кому она принадлежала. В комментариях пользователи напомнили, что это происходит уже не в первый раз.

Звезда Трампа разрушенаФото: Twitter.com

Нынешняя акция вероятно связана с протестами, которые проходят в разных городах США после смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. В его смерти подозревают офицера полиции. Заполнившие улицы люди с плакатами и даже коктейлями Молотова утверждают, что это не бунт, а протест. Они против расизма, неравного отношения к людям разной национальности и разного цвета кожи.

Президент Дональд Трамп назвал протестующих "бандитами" и "головорезами", он уверен, что у них нет ничего общего с погибшим Флойдом, потому что это толпа провокаторов. Он пригрозил участникам протеста в Вашингтоне, которые пытались прорваться в Белый дом, "самыми злыми собаками и самым грозным оружием".

ИСТОЧНИК KP.RU