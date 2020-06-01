Зачем нужны разные вакцины от коронавируса, объяснили эксперты

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:02:08+03:00

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Почти все профильные специалисты и ученые в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России из-за пандемии занимаются лечением зараженных коронавирусов, а также проводят исследования лекарств от болезни и разрабатывают различные виды вакцины. В настоящее время разработку прививок от COVID-19 ведут 150 организаций. В интервью «Комсомольской правде» эксперты объяснили, почему нельзя остановиться на какой-то одной вакцине от коронавируса или выбрать перспективное направление разработок.

- По моему мнению необходимо попробовать разные вакцины. А их эффективность покажет будущее. Вариант вакцины, который разрабатывает институт имени Чумакова, сейчас для меня не имеет ни положительных, ни негативных характеристик, по отношению к нашей разработке, просто потому, что они также не прошли полного цикла исследований. В настоящее время никто не может сказать, насколько эффективны и безопасны разрабатываемые вакцины, насколько долгий иммунитет они смогут вызывать, - рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Другие эксперты также считаются, что сейчас ученым лучше всего идти по разработки нескольких типов вакцин, ведь никто не знает, какой тип прививки будет самым актуальным для конкретного штамма вируса.

- Что также важно: возможен дифференцированный подход к различным группам населения. Возможно, что одна вакцина окажется эффективной для пожилых людей, другая – для молодых и здоровых, или для лиц повышенного риска инфицирования, например, врачей, военнослужащих. Поэтому актуальны разработки различных типов вакцин, - отметила руководитель отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор, эксперт ВОЗ Лариса Руденко.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые также обозначили, какие вопросы о заболевании в настоящее время больше всего волнуют разработчиков вакцины и врачей, а также о самой большой проблеме в лечении коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU