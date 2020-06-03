2020-06-03T07:26:15+03:00
В мире

Последние новости на утро 3 июня 2020: в США люди с оружием в руках отстояли ресторан русской кухни

Мы собрали последние новости на утро 3 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: REUTERS
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Последние новости на утро 3 июня 2020 года: во время массовых акций протестов в США люди с оружием в руках отстояли ресторан русской кухни. Из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда местным сотрудником полиции в стране на улицы вместе с протестующими в защиту темнокожих на "охоту" вышли мародеры. Они поджигали здания, переворачивали все вверх дном и разоряли магазины. Однако есть те, кто готов и смог дать им отпор. В американском Сан-Диего группа выходцев из России вышла на защиту ресторана Pushkin. Для того, чтобы отстоять заведение им пришлось выстроиться перед входом вместе с оружием. Толпа митингующих прошла мимо русского ресторана, не причинив ущерба.

К слову, число жертв в результате протестов в Штатах по меньшей мере достигло 11 человек, еще сотни пострадали, а некоторые даже заразились коронавирусом.

Тем временем, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал главные "козыри" России перед другими странами. По его мнению, их четыре - сила духа российского народа, наука, природные ресурсы и кадры.

В России обозначили сроки завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергея Борисевича, окончание применения сыворотки на добровольцах планируется завершить к концу июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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