Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:28:59+03:00

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Больше трети (36%) российских компаний заявили, что намерены провести оптимизацию штата. Лишиться своих рабочих мест люди могут в течении полугода. Такие данные были озвучены по итогам исследования, проведенного компаний hh.ru.

Из тех, кто планирует сокращение, 14% уверены, что штат «точно уменьшится», а 22% пока сомневаются и выбирают ответ «скорее уменьшится». В среднем под сокращение попадут 16% сотрудников.

Но далеко не все настроены так пессимистично: 18% фирм рассчитывают сохранить численность штата, 35% — увеличить ее.

Те 36%, что планируют сокращение, можно прибавить к 20%, которые урезали штат еще в апреле.

Кто-то находит спасение не в сокращении сотрудников, а в урезании заработных плат. С началом кризиса фонды оплаты труда сократились в 56% опрошенных компаниях (у 28% в планах сокращение). В среднем уменьшение произошло на 28%. Только в каждой десятой фирме зарплаты не изменились.

В Минтруде сообщили «Известиям», что без работы останутся примерно 280 тысяч человек.

- Необходимо учитывать, что это — плановые данные, и они могут корректироваться, в том числе с учетом внедряемых мер поддержки, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Речь идет о беспроцентных кредитах, которые банки будут выдавать предпринимателям на зарплаты сотрудникам. В апреле крупнейшие банки страны начали выдавать предпринимателям кредиты под ноль процентов для оплаты ежемесячных заработков сотрудникам. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU