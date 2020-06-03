2020-06-03T08:29:47+03:00
Экономика

Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов

Речь о торговых точках с одеждой, общепите и многих других
Елена АКИМОВА
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Более половины ритейлеров планируют отказаться от части магазиновБолее половины ритейлеров планируют отказаться от части магазиновФото: Shutterstock
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Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих торговых точек из-за нецелесообразности содержать разветвленные сети. В кризисных условиях это приводит к большим убыткам.

О закрытии говорят в общепите, непродуктовых товарах, магазинах одежды. В результате до конца года ожидается увеличение свободных площадей в ТЦ до 10–12%. А еще не исключено повышение цен в сохранившихся магазинах – прибавка в 4-15% позволит остаться бизнесу наплаву.

О закрытии говорят 65% сетевиков, они планируют отказаться в среднем от 15 торговых точек каждый. 30% приходится на fashion-сегмент.

Лишь 18% ритейлеров переживают кризисную ситуацию без потерь и сохранят все свои торговые точки, а 17% пока не приняли окончательного решения.

- Пандемия привела к сбою поставок, остановке работы. В итоге товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев нулевой, - комментирует «Известиям» генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

Ранее в Госдуме рассматривали вопрос о возможности расторжения договоров аренды без штрафных санкций. Эти изменения будут очень важны для бизнеса, так как позволят владельцам торговых точек не выплачивать крупные суммы неустоек в случае освобождения помещения, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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