Брухунова резко ответила на вопрос о ребёнке от Петросяна
Татьяна Брухунова, 31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна, резко ответила на вопрос "Комсомольской правды" о рождении общего ребёнка. Слухи о том, что суррогатная мать родила паре ребёнка, ходят уже несколько месяцев.
- Татьяна, скажите, все-таки есть у вас с Евгением Вагановичем ребёнок или нет?
- Вопрос о ребёнке - это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю, ответила Брухунова.
До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?
ИСТОЧНИК KP.RU