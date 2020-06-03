Брухунова резко ответила на вопрос о ребёнке от Петросяна

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:38:31+03:00

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Татьяна Брухунова, 31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна, резко ответила на вопрос "Комсомольской правды" о рождении общего ребёнка. Слухи о том, что суррогатная мать родила паре ребёнка, ходят уже несколько месяцев.

- Татьяна, скажите, все-таки есть у вас с Евгением Вагановичем ребёнок или нет?

- Вопрос о ребёнке - это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю, ответила Брухунова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710415" frameborder="0"></iframe> До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

ИСТОЧНИК KP.RU