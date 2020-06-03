Посол РФ: Вашингтон не остановит строительство «Северного потока-2»

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:05:40+03:00

Антонов назвал отношения между США и Россией «подмороженными»

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Американские санкции не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Если жёстко, кратко – нет», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1», отвечая о влиянии ограничительных мер США на реализацию проекта российского газопровода.

Кроме того, по словам российского посла, отношения между Москвой и Вашингтоном на данный момент можно назвать «подмороженными»

Напомним, строительство газопровода приостановили, когда из-за американских ограничительных мер, введенных против подрядчиков проекта, датская компания Allseas прекратила укладывать трубы для «Северного потока-2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может самостоятельно завершить проект и без участия иностранных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU