Посол РФ: Вашингтон не остановит строительство «Северного потока-2»
Американские санкции не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
«Если жёстко, кратко – нет», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1», отвечая о влиянии ограничительных мер США на реализацию проекта российского газопровода.
Кроме того, по словам российского посла, отношения между Москвой и Вашингтоном на данный момент можно назвать «подмороженными»
Напомним, строительство газопровода приостановили, когда из-за американских ограничительных мер, введенных против подрядчиков проекта, датская компания Allseas прекратила укладывать трубы для «Северного потока-2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может самостоятельно завершить проект и без участия иностранных подрядчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU