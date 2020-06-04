Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:13:40+03:00

Принять участие в голосовании можно на сайте 2020og.ru

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Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет на портале 2020og.ru. В ЦИК утвердили порядок дистанционного голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня.

Воспользоваться правом и проголосовать дистанционно, смогут те россияне, у которых есть подтвержденная запись на портале Госуслуги. Там появится специальный блок, посвященный голосованию.

Также принять участие в электронном голосованиии смогут россияне с зарегистрированной записью на официальном сайте мэра и правительства столицы.

- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно,- приводит текст документа ТАСС.

В связи с пандемией на участки будут пускать не больше 12 человек в час, на входе людям будут выдавать маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU