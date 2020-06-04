Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет на портале 2020og.ru. В ЦИК утвердили порядок дистанционного голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня.
Воспользоваться правом и проголосовать дистанционно, смогут те россияне, у которых есть подтвержденная запись на портале Госуслуги. Там появится специальный блок, посвященный голосованию.
Также принять участие в электронном голосованиии смогут россияне с зарегистрированной записью на официальном сайте мэра и правительства столицы.
- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно,- приводит текст документа ТАСС.
В связи с пандемией на участки будут пускать не больше 12 человек в час, на входе людям будут выдавать маски и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU