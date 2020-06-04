2020-06-04T17:46:24+03:00
Общество

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию в двух регионах

Проголосовать на сайте смогут жители Москвы и Нижегородской области
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: ГосдумаФото: Госдума
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В ЦИК одобрили проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию в электронном виде в двух регионах - Москве и Нижегородской области.

Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут россияне из этих регионов, которые зарегистрированы на портале Госуслуги, а также на официальном сайте мэра и правительства столицы. Такое голосование пройдет раньше, чем общероссийское, которое назначено на 1 июля. Те, кто не успеет по каким-то причинам с 25 по 30 июня проголосовать удаленно на портале на портале 2020og.ru, смогут прийти на участки и отдать голос очно. Но комиссия проверит, не использовал ли человек уже право голоса.

Напомним, на участках для голосования будут действовать правила социальной дистанции, на входе голосующим будут выдавать маски и перчатки, наблюдатели должны находиться на расстоянии 1,5-2 метра от входа и кабинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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