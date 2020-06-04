2020-06-04T18:58:18+03:00
В мире

Италия ждет гостей: рассказываем о новых правилах для туристов

Стали известны рекомендации для отдыхающих за границей [видео]
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Италия готова принимать туристовИталия готова принимать туристовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом постепенно в мире постепенно стабилизируется, страны оправляются от удара болезни и даже открывают свои границы, ожидая туристов. Принять гостей в Италии готовы пока только из стран Евросоюза.

В стране сняты многие ограничения. Теперь там разрешено беспрепятственное перемещение по территории государства, но все еще нужно придерживаться некоторых правил, сообщает Национальное агентство по туризму страны (ENIT).

Отмечается, что между регионами на данный момент нет ограничений на перемещение. Но до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже дома.

На улице и в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а при занятиях спортом даже на свежем воздухе нужно держаться друг от друга на расстоянии двух метров. К слову, от публичных поцелуев и объятий лучше тоже воздержаться, особенно с теми, кто не проживает с вами в одном помещении.

В парикмахерских,салонах красоты, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дисстанцирование введено обязательное ношение защитной маски. При входе во многие магазины необходимо использовать и перчатки. Тем временем, на пляжах зонтики отдыхающих должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров.

Италия открыла свои границы для граждан ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог считает, что вакцинация от коронавируса будет двукратной
Кузнецова: Служба опеки начнет работать, когда люди начнут доверять ей
Кузнецова назвала одну из главных проблем органов опеки
Италия ждет гостей: рассказываем о новых правилах для туристов
Кузнецова рассказала о проекте создания министерства семьи
Журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда
Кузнецова о реформировании органов опеки: Нужно концептуально менять работу
Начальник отдела из Минпромторга задержан по подозрению в крупных взятках
В Минстрое упразднили понятие "жилье эконом класса"
Врач рассказал о нетипичных симптомах коронавируса
В США полицейский снова придавил ногами шею подозреваемого
В ВОЗ заявили, что вакцина должна быть доступна всем людям
В Москву идет рекордная жара: К выходным воздух прогреется до +33 градусов
Эксперт рассказал, когда цены на нефть поднимутся до 60 долларов за баррель
По поручению Олега Николаева разработают меры поддержки личных подсобных молочных хозяйств
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию в двух регионах
В МИД назвали "чушью" обвинения россиян в хакерских атаках на Берлин
Попова назвала новую пандемию коронавируса неизбежной
Врач назвал основной критерий возвращения к нормальной жизни после коронавируса
В Йемене из-за дождей погибли не менее 9 человек
В Минкомсвязи назвали условие разблокировки Telegram в России
Путин поручил завершить газификацию до 2030 года
Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Экономист назвал главную причину падения цен на нефть
Как работают агитаторы на американских протестах, рассказал хозяин ресторана "Пушкин" в Сан-Диего
Медсестра, спасавшая больных коронавирусом, впервые за девять недель обняла дочек: трогательный момент попал на видео
В Минздраве сообщили, что коронавирус не влияет на развитие плода у беременных