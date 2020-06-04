Италия ждет гостей: рассказываем о новых правилах для туристов

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:58:18+03:00

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Ситуация с коронавирусом постепенно в мире постепенно стабилизируется, страны оправляются от удара болезни и даже открывают свои границы, ожидая туристов. Принять гостей в Италии готовы пока только из стран Евросоюза.

В стране сняты многие ограничения. Теперь там разрешено беспрепятственное перемещение по территории государства, но все еще нужно придерживаться некоторых правил, сообщает Национальное агентство по туризму страны (ENIT).

Отмечается, что между регионами на данный момент нет ограничений на перемещение. Но до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже дома.

На улице и в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а при занятиях спортом даже на свежем воздухе нужно держаться друг от друга на расстоянии двух метров. К слову, от публичных поцелуев и объятий лучше тоже воздержаться, особенно с теми, кто не проживает с вами в одном помещении.

В парикмахерских,салонах красоты, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дисстанцирование введено обязательное ношение защитной маски. При входе во многие магазины необходимо использовать и перчатки. Тем временем, на пляжах зонтики отдыхающих должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783008" frameborder="0"></iframe> Италия открыла свои границы для граждан ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU