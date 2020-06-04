2020-06-04T22:26:05+03:00
В мире

На церемонии прощания с Джорджем Флойдом адвокат семьи заявил, что его убила "пандемия расизма"

В Миннеаполисе проходит первая из серии запланированных церемоний прощания
Юлия САЛЬНИКОВА
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В семье Флойда заявили, что гордятся протестами, но против разрушенияВ семье Флойда заявили, что гордятся протестами, но против разрушенияФото: REUTERS
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В Миннеаполисе началась панихида по убитому полицейскими темнокожему американцу Джорджу Флойду. На церемонию собрались не только близкие погибшего, но и те, кто выходил на протесты в связи с его смертью, а также политики.

Президент Северного центрального университета в Миннеаполисе Скотт Хейган объявил о стипендии имени Флойда и призвал руководителей других вузов страны создать свой собственный мемориальный стипендиальный фонд.

- Его убила не пандемия коронавируса. Я хочу четко заявить об этом. Другая пандемия, с которой мы слишком знакомы в Америке, пандемия расизма и дискриминации, - сказал адвокат семьи Бенджамин Крамп, его слова приводит CNN.

Он считает, что добиваться справедливости близкие убитого должны в зале суда и за его пределами. Младший брат Флойда Филониз Флойд уверен - справедливость восторжествует, потому что Джордж "тронул сердца миллионов людей". После его гибели сначала в Миннеаполисе, а затем в десятке других городов начались акции протеста, которые переросли в погромы и поджоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На церемонии прощания с Джорджем Флойдом адвокат семьи заявил, что его убила "пандемия расизма"
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