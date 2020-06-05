Озвучен результат теста Алины Загитовой на коронавирус

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристка Алина Загитова после перерыва в профессиональной карьере возобновляет тренировки как спортсменка сборной России. Она уже находится в расположении группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. И для того, чтобы полноценно начать подготовку к сезону, она должна была сдать тест на коронавирус.

- Тест отрицательный, все в порядке, - сообщает ТАСС результаты тестирования Алины Загитовой на коронавирус.

Таким образом, фигуристка сможет начать подготовку к новому сезону без проблем при соблюдении всех необходимых для здоровья норм. Ранее в декабре 2019 года Загитова объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру и сосредотачивается на выступлениях в ледовых шоу и поступлении в университет.

А в мае 2020 года Загитову включили в состав сборной России на следующий сезон. Вместе с тем, во время карантина Алина продолжала тренировки и во время одной из них в режиме онлайн со своим хореографом Даниилом Глейхенгаузом было объявлено о том, что для фигуристки будут готовиться программы на будущий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU