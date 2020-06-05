2020-06-05T17:02:28+03:00
Политика

Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США

Беспилотник может взаимодействовать в самолетом Су-57
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Названы возможности российского "Охотника", которые беспокоят СШАНазваны возможности российского "Охотника", которые беспокоят СШАФото: Википедия
Изменить размер текста:

Российский ударный беспилотник "Охотник" собираются застраховать на 1,3 миллиарда рублей в связи с подготовкой к новым испытаниям. Обозреватели журнала The National Interest отреагировали на эту новость и объяснили, в чем уникальность российского аппарата.

О возможностях беспилотника написал Крис Осборн в своей статье под названием "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности".

Автор утверждает, что новые технологии позволяют "Охотнику" работать совместно с самолетом Су-57, то есть пилот может управлять дроном прямо из самолета. Причем летательные аппараты могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит самолету Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника

По словам автора статьи, такие возможности российского беспилотника должны вызывать серьезную обеспокоенность у конкурентов из США.

Напомним, первые кадры испытаний БПЛА появились в августе прошлого года. До этого новинка держалась в строжайшем секрете.

Дальность полета "Охотника" составляет 5-6 тысяч километров, а его вес - 20-25 тонн (включая почти три тонны ракет и бомб).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог
В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Голикова предупредила вузы о возвращении к дистанционному образованию осенью
Тест на коронавирус перед ЕГЭ собираются ввести в России
Границы ЕС планируют открыть в начале июля
ВОЗ: Летняя жара не снизит риск заражения COVID-19
Путин согласен с решением "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом
Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур после ремонта
Чехия выслала двух сотрудников российского посольства
Какую черешню безопасно покупать: Роспотребнадзор дал советы
Путин поручил подготовить поправки в законодательство для предотвращения ЧП
В Норильске локализовали разлив топлива после аварии
Винтовка, разрабатываемая в России, сможет стрелять на семь километров
RT запустил видеопроект об альтернативной истории
Минобороны Греции заявило о своей готовности к войне с Турцией
Песков рассказал о возможности обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"
Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике