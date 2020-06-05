Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:02:28+03:00

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Российский ударный беспилотник "Охотник" собираются застраховать на 1,3 миллиарда рублей в связи с подготовкой к новым испытаниям. Обозреватели журнала The National Interest отреагировали на эту новость и объяснили, в чем уникальность российского аппарата.

О возможностях беспилотника написал Крис Осборн в своей статье под названием "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности".

Автор утверждает, что новые технологии позволяют "Охотнику" работать совместно с самолетом Су-57, то есть пилот может управлять дроном прямо из самолета. Причем летательные аппараты могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит самолету Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника

По словам автора статьи, такие возможности российского беспилотника должны вызывать серьезную обеспокоенность у конкурентов из США.

Напомним, первые кадры испытаний БПЛА появились в августе прошлого года. До этого новинка держалась в строжайшем секрете.

Дальность полета "Охотника" составляет 5-6 тысяч километров, а его вес - 20-25 тонн (включая почти три тонны ракет и бомб).

ИСТОЧНИК KP.RU