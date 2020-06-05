Запущен сайт для голосования по поправкам в Конституцию

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:02:59+03:00

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В России заработал сайт для голосования по поправкам в Конституцию 2020og.ru.

На портале указаны поправки, которые предложено в нести, а также объясняется суть изменений. С этим список может ознакомиться любой россиянин, даже если он не будет принимать участие в электронном голосовании, а придет на участок очно.

Напомним, в таком формате федеральное голосование проходит впервые. Жители только двух регионов смогут проголосовать удаленно - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июля, тем, кто не успел (речь о жителях указанных регионов), разрешат проголосовать по классической схеме, на участках.

Для участия в голосовании нужно иметь подтвержденную запись на портале Госуслуги или стандартную запись на портале mos.ru. Дальше нужно подать заявку на включение в реестр участников электронного голосования, чтобы получить статус участника.

ИСТОЧНИК KP.RU