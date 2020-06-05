На востоке Турции произошло мощное землетрясение

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:25:04+03:00

О жертвах и разрушениях пока ничего не известно Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

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Землетрясение магнитудой 5,2 балла зафиксировано в пятницу 5 июня в восточной части Турции. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что очаг находился на глубине 2 миломметров. Толчки почувствовали жители города Малатья, эпицентр был в 43 километрах от населенного пункта.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Малатья - не курортный город, кроме того, из-за пандемии коронавируса, в Турции еще не открыли туристический сезон. В июне разрешили прибывать иностранцам только для лечения или операций в клиниках страны. К приему отдыхающих в стране пока не готовы. Несколько провинций до сих пор не отменили введенный из-за пандемии комендантский час. Отельеры готовятся к тому, что нынешний сезон будет провальным.

В январе 2020 года на востоке Турции тоже произошло землетрясение. Тогда погибли 18 человек, еще 650 пострадали. Россиян среди пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU