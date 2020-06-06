6 Июнь 2020 2020-06-05T22:11:45+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилось до 97 358 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 6 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 июня 2020 года увеличилось до 97 358 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 2 643 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 212 тысяч пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 8 057 человек. Зараженными в стране остаются более 231 тысячи пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в российской столице начинают постепенно снимать ограничения, которые ранее ввели для предотвращения распространения инфекции. Московские эксперты уже к 8 июня должны будут составить график этапом смягчения карантина. Сергей Собянин, столичный мэр, сообщил, когда в городе снимут большинство ограничения и жители смогут вернуться к нормальной жизни. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и темпах распространения инфекции.

Россия, тем временем, уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, что накануне подтвердили во Всемирной организации зравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU