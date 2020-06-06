2020-06-06T03:57:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Бразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру США

Президент страны обвинил организацию в «идеологической подоплеке»
Ксения АНУФРИЕВА
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Бразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру СШАБразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру СШАФото: REUTERS
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Бразильский президент Жаир Болсонару обвинил ВОЗ в излишней идеологизированности и пригрозил разрывом отношений его государства с организацией. Об это он заявил в ходе брифинга в пятницу.

- Я предупреждаю: Штаты уже вышли из Всемирной организации здравоохранения, и мы в будущем будет рассматривать этот вариант. Или ВОЗ начнет действовать без идеологической подоплеки, или мы тоже разрываем с ней отношения. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что мы должна делать со своим здравоохранением, - сказал президент Бразилии.

К слову, Жаир Болсонару, как и американский президент, считает, что коронавирус следует лечить противомалярийным препаратом гидроксихлорохином. Бразильский глава напомнил о недавних сообщения экспертов Всемирной организации здравоохранения об отсутствии эффективности и даже вреде при применении данного лекарства для лечения зараженных.

- Как только Соединенные Штаты прекратили их финансировать, так они сразу передумали, - отметил Жаир Болсонару.

Напомним, что Трамп заявил о том, что его государство намерено полностью прекратить отношения с ВОЗ в конце мая этого года. Президент США сослался на то, что руководство организации отказывает от проведения необходимых преобразований, на которых настаивали американские специалисты.

Отметим, что Бразилия, которая теперь грозиться выйти из ВОЗ, находится на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, поскольку в начале Жаир Болсонару не поверил в существовании пандемии, заявляя, что «нам не страшен никакой коронавирус, и не надо вводить чрезвычайные меры из-за гриппчика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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