В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции американского города Баффало, штат Нью-Йорк, приняли решение покинуть состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух сослуживцев.
Двое полицейских ранее были временно отстранили от службы после того, как сбили с ног 75-летнего участника акции протеста, которого позже увезли в больницу.
По данным местного телеканала WIVB, в минувшую пятницу, 5 июня, все 57 офицеров покинули свой пост. Однако они не увольнялись из полиции, а просто приняли решение больше не работать в спецподразделении.
«Если они ушли, я крайне разочарован этим, потому что это говорит мне о том, что они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером», - сообщил мэр Баффало Байрон Браун.
Как писал сайт kp.ru, во многих американских городах мирные протесты переросли в массовые беспорядки. На данный момент в 29 штатах помощь правоохранительным органам около 18 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, но пока не участвуют в подавлении восстаний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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