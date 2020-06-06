В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:24:54+03:00

Все сотрудники группы быстрого реагирования города Баффало ушли с работы после увольнения двух сослуживцев

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Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции американского города Баффало, штат Нью-Йорк, приняли решение покинуть состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух сослуживцев.

Двое полицейских ранее были временно отстранили от службы после того, как сбили с ног 75-летнего участника акции протеста, которого позже увезли в больницу.

По данным местного телеканала WIVB, в минувшую пятницу, 5 июня, все 57 офицеров покинули свой пост. Однако они не увольнялись из полиции, а просто приняли решение больше не работать в спецподразделении.

«Если они ушли, я крайне разочарован этим, потому что это говорит мне о том, что они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером», - сообщил мэр Баффало Байрон Браун.

Как писал сайт kp.ru, во многих американских городах мирные протесты переросли в массовые беспорядки. На данный момент в 29 штатах помощь правоохранительным органам около 18 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, но пока не участвуют в подавлении восстаний.

ИСТОЧНИК KP.RU