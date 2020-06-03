Пентагон выступил против подавления беспорядков военными

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:22:59+03:00

Ведомство не поддерживает идею обращения к закону «О восстании» от 1807 года

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Глава Пентагона Марк Эспер выступил против подавления беспорядков в американских городах при помощи военных. Министр обороны сообщил, что ведомство не поддерживает предложение об использовании закона «О восстании» от 1807 года, который дает право Белому дому использовать армию во время беспорядков внутри США.

«Возможность задействовать действующие дежурные силы в качестве правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых неотложных и тяжёлых ситуациях... Я не поддерживаю применение закона «О восстании», — сказал глава Минобороны США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал сбродом и неудачниками участников протестов, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Глава Белого дома призвал ввести в Нью-Йорк Национальную гвардию и действовать быстрее. Как писал сайт kp.ru, на данный момент в 29 штатах помощь правоохранительным органам около 18 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, но пока не участвуют в подавлении восстаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782889" frameborder="0"></iframe> Протестующие в США заменили американский флаг на полотно с надписью BlackLivesMatter («Жизни чернокожих имеют значение»).

ИСТОЧНИК KP.RU