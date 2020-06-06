6 Июнь 2020 2020-06-06T13:49:46+03:00

В Москве у безработного украли почти пять миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Из квартиры безработного мужчины в Москве пятеро неизвестных украли почти пять миллионов рублей. Об этом сообщил в столичном главке Министерства внутренних дел.

Как передает агентств городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД, инцидент произошел в доме на Погонном проезде. Злоумышленники проникли в комнату мужчины под надуманным предлогом, после чего похитили у него часы Breitling и наличные деньги. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется розыск подозреваемых.

Напомним, накануне, 31 мая, на Ленинградском шоссе в Москве двое неизвестных в черных масках напали на мужчину, который также не имел работы, и похитили у него рюкзак с 12 миллионами рублей. Кроме денег в рюкзаке также были ключи от квартиры и личные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU