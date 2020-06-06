Немецких туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:25:57+03:00

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Двух немецких туристов в Венеции оштрафовали на 350 евро и выгнали из города за купание в венецианском Гранд-канале. Об этом рассказал представитель городской полиции

«Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свои вещи. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Гранд-канал … Они были оштрафованы на 350 евро каждый, и им пришлось временно покинуть город», - передает CNN слова представителя правоохранительных органов Венеции.

Такой штраф является стандартным наказанием за плавание в каналах города и граждан Германии выгнали из Венеции также в соответствии с постановлением, которое позволяет принять такое решение для поддержания общественного порядка.

Напомним, ранее турист в Венеции чуть не утонул в канале, делая селфи. Это произошло в период подтопления Венеции в октябре прошлого года. Мужчина на ходу делал селфи и из-за продолжающегося наводнения не заметил, что затопленная пешеходная зона под его ногами уже закончилась, а неожиданно глубокий водный канал уже начался. Турист с головой ушел под воду, хотя за мгновение до падения явно заметил, что прямо рядом с ним находится мост через канал.

ИСТОЧНИК KP.RU