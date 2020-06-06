2020-06-06T15:01:38+03:00
Общество

Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики

Российский лидер попросил деятелей культуры внести предложения о выходе учреждений из вынужденных каникул
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В плане восстановления российской экономики после пандемии коронавируса необходимо учесть вопросы деятельности культуры. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и отметил, что граждане постепенно возвращается к привычной, нормальной жизни.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы … Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры», - сказал российский лидер на встрече с деятелями культуры

Российский лидер также попросил деятелей культуры внести предложения о выходе учреждений из вынужденных каникул с минимальными потерями и стимулом для развития.

Напомним, кабмин представил ранее общенациональный план по восстановлению российской экономики, в который входят около 500 мероприятий. На первом этапе, который рассчитан до конца третьего квартала 2020 года, задачей будет не допустить падение доходов россиян и стабилизировать ситуацию после пандемии коронавирусной инфекции. До второго квартала 2021 года, планируется выровнять экономическую ситуацию и пойти в рост. На последним третьим этапе, до четвертого квартала 2021 года, страна должна выйти на траекторию долгосрочного роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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