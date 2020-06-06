2020-06-06T15:12:05+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-38, совершивший экстренную посадку в Подмосковье, вернулся в испытательный комплекс

Воздушному судну заменили двигатель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Воздушному судну заменили двигательВоздушному судну заменили двигательФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-транспортный вертолет Ми-38, который ранее совершил вынужденную посадку в Подмосковье из-за нештатной работы одного из двигателей, смог вернуться в летно-испытательный комплекс после замены двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России»

«Опытный образец вертолета Ми-38, ранее совершивший вынужденную посадку в Подмосковье, после замены двигателя благополучно вернулся в летно-испытательный комплекс Национального центра вертолетостроения», - приводит РИА Новости сообщении пресс-службы компании, где отметили, что, специально созданная для выявления причин произошедшего комиссия продолжает свою работу

Напомним, в минувший четверг, 4 июня, вертолета Ми-38 совершил экстренную посадку на трассу в Подмосковной Гжели. В холдинге «Вертолёты России» сообщили, что аварийная посадка военно-транспортного вертолёта произошла из-за нештатной работы одного из двигателей. Представители компании уточнили, что пострадавших нет и машина не повреждена. При этом, 19 мая в подмосковном Клину разбился такой же вертолёт Ми-8 во время тренировочного полёта

ИСТОЧНИК KP.RU

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