2020-06-06T16:21:58+03:00
Происшествия

За смерть ребенка, которого задушили в детском садике, хотят наказать маму

Годовалая девочка задохнулась после того, как няня привязала ее к подушке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Воспитательница набирала группу детей до 6 лет, не имея разрешения Фото: скрин видео, Facebook/Teymur Kurbanovich MamedovВоспитательница набирала группу детей до 6 лет, не имея разрешения Фото: скрин видео, Facebook/Teymur Kurbanovich Mamedov
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Мать погибшего в частном детском саду Запорожья ребенка получила еще один удар - ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Все потому, что она отдала годовалую дочь Олесю женщине, в которой не могла быть уверена. Именно няню, устроившую в своей трехкомнатной квартире мини-группу для детей, обвиняют в смерти малышки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она привязала ребенка к подушке. Вскоре девочка задохнулась.

- Алина, мать ребенка, нарушила свои родительские обязанности, – убеждена руководитель службы по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша, ее слова приводит mk.ru, – Она доверила ребенка незнакомой женщине, не убедившись, будет ли Олеся в ее квартире в безопасности.

У няни-организатора частного детсада не было разрешения на работу с детьми. После того, как женщина поняла, что ребенок мертв, она попыталась скрыть улики, часть видеозаписей ей удалось уничтожить. Следователям она объяснила, что ребенок плакал, когда она оставила девочку одну, малышка захлебнулась желудочными массами. Возбуждено уголовное дело пo статье "Умышленное убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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