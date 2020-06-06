2020-06-06T16:30:17+03:00
Общество

Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений

Президент призвал переходить к этапам смягчения блокировки "осознанно и спокойно"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел 6 июня совещание с деятелями культурыВладимир Путин провел 6 июня совещание с деятелями культурыФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин призвал глав регионов не торопиться со снятием блокировки по коронавирусу, отменять введенные запреты нужно "осознанно и спокойно".

- Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее,- сказал он во время видеосовещания с деятелями культуры.

Решение о переходе от этапа к этапу по смягчению режима ограничений принимают главы регионов, исходя из эпидситуации. При этом масочный режим могут сохранить вплоть до появления вакцины.

Президент выразил надежду, что театральный сезон в России откроется со зрителями, об этом 6 июня его попросили руководители российских театров. Они выразили готовность работать, с учетом правил Роспотребнадзора - с введением масочного режима и социальной дистанции. Владимир Путин призвал учесть предложения деятелей культуры в национальном плане восстановления экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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