Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:30:17+03:00

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Президент Владимир Путин призвал глав регионов не торопиться со снятием блокировки по коронавирусу, отменять введенные запреты нужно "осознанно и спокойно".

- Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее,- сказал он во время видеосовещания с деятелями культуры.

Решение о переходе от этапа к этапу по смягчению режима ограничений принимают главы регионов, исходя из эпидситуации. При этом масочный режим могут сохранить вплоть до появления вакцины.

Президент выразил надежду, что театральный сезон в России откроется со зрителями, об этом 6 июня его попросили руководители российских театров. Они выразили готовность работать, с учетом правил Роспотребнадзора - с введением масочного режима и социальной дистанции. Владимир Путин призвал учесть предложения деятелей культуры в национальном плане восстановления экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU